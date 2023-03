Litwa, Kłajpeda. Foczka znaleziona na plaży, była wychudzona i wyczerpana. Nabiera sił na śledziowej owsiance

Leki i śledziowa owsianka

Foka - dzikie zwierzę

Młode foki są często znajdowane na nadbałtyckich plażach od lutego do kwietnia. - Gdy ktoś ją zauważy, od razu rzuca się, by zrobić sobie z nią zdjęcie, a co odważniejsi nawet próbują ją pogłaskać. Trzeba mieć na uwadze, że foka to zwierzę dzikie, które w dodatku najczęściej jest mocno osłabione i przestraszone, więc może reagować agresywnie, próbować się bronić, a nawet pogryźć osobę próbującą jej pomóc - ostrzegł Grusas.