"Ziemia zapadła się pode mną, woda sięgała do szyi"

W Korei Południowej od kilku dni pada intensywny deszcz. Doprowadził on do katastrofalnej powodzi i osuwisk ziemi, w wyniku których zginęło co najmniej 18 osób. Istnieje obawa, że liczba ofiar śmiertelnych będzie dalej wzrastać - na ten moment dziewięć osób wciąż jest poszukiwanych.