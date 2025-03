"Jeden basen może wyhodować do miliona komarów w ciągu miesiąca"

czytaj dalej

Do 24 wzrósł bilans ofiar katastrofalnych pożarów na południu Korei Południowej. Strażacy toczą walkę z ogniem od piątku, a lokalne służby ewakuowały już ponad 23 tysiące osób. Do tej pory żywioł strawił ponad 17 tysięcy hektarów terenu, co czyni go trzecią największą falą pożarów w historii tego kraju.