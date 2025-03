W kilka dni ogień pochłonął tyle, ile zazwyczaj płonie przez trzy lata

W prefekturze Iwate w Japonii szaleje jeden z największych pożarów od dekad. Ogień pochłonął ponad dwa tysiące hektarów i zmusił tysiące ludzi do ewakuacji. Naukowcy wyjaśnili, że jest to związane z niezwykle suchymi warunkami, jakie zapanowały w regionie od początku lutego.

Ogień pojawił się w okolicach miasta Ofunato w środę 26 lutego. Płomienie, podsycane przez silny wiatr, do tej pory zdewastowały obszar o powierzchni 2100 hektarów - to trzy razy tyle, ile średnio płonie przez cały rok w całej Japonii.

W poniedziałek płomienie nadal się rozprzestrzeniały, co skłoniło lokalne władze do rozszerzenia nakazów ewakuacji na obszar zamieszkany przez prawie 4600 osób. Do walki z ogniem zaangażowano 2150 strażaków z prefektury Iwato, wspieranych przez siedem załóg śmigłowców gaśniczych. Skala żywiołu okazała się jednak tak potężna, że na miejsce przybyły posiłki z innych prefektur, w tym z Tokio.