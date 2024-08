Dwa miesiące deszczu w dwa dni. Maria niesie powodzie i wichury

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) poinformowała, że w poniedziałek w wybrzeże prefektury Iwate uderzyła burza tropikalna Maria. Przed dotarciem do lądu była ona klasyfikowana jako tajfun - pierwszy w tym sezonie, który zagroził Japonii. W południe czasu lokalnego meteorolodzy podali, że zjawisko przemieszcza się z prędkością około 20 kilometrów na godzinę w kierunku północno-zachodnim przez region Tohoku. Towarzyszące mu porywy wiatru sięgają 108 km/h.

Dwa miesiące deszczu w dwa dni

W ciągu 48 godzin, do poniedziałkowego poranka, w dwóch miastach w prefekturze Iwate spadła ilość deszczu równa dwumiesięcznej średniej - w Kuji odnotowano 450 litrów wody na metr kwadratowy, a w Otsuchi 255,5 l/mkw. To najwyższa wartość od czasu, gdy JMA zaczęła w 1978 roku prowadzić statystyki.

Agencja ds. zarządzania skutkami klęsk żywiołowych poinformowała, że do tej pory nie zgłoszono żadnych szkód materialnych ani ofiar. Mimo to ponad 170 tysiącom mieszkańcom Iwate oraz sąsiednich prefektur Aomori i Miyagi zalecono, aby udali się do schronów. Władze prefektury Iwate poinformowały, że w schronach noc spędziło około 2000 osób.