38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne

Izrael mierzy się z największą falą upałów w tym roku. W dzień temperatura miejscami zbliża się do 50 stopni Celsjusza, niezwykle gorąco jest także nocą. Skwar zaczął już zbierać śmiertelne żniwo.

Przez Izrael przechodzi największa fala upałów w tym roku. W środę najwyższą temperaturę odnotowano w kibucu Gilgal na Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie było 49,7 stopnia Celsjusza. Niezwykle upalnie było także w mieście Eljat na południu kraju, gdzie zaobserwowano 48,8 stopnia. W Jerozolimie było ponad 40 stopni, a w Tel Awiwie - 33,5 stopnia.

Blisko 40 stopni Celsjusza o świcie

Gorąco jest nie tylko w środku dnia. W czwartek na stacji meteorologicznej Sodom na południu Morza Martwego o godzinie 5 rano temperatura spadła do zaledwie 38 stopni Celsjusza, po czym znów zaczęła rosnąć. W wielu innych miejscach kraju zanotowano minimalną dobową temperaturę przekraczającą 35 stopni.

Izraelczycy szukają ucieczki od upału Reuters

Dwie ofiary śmiertelne upałów

Wskutek upałów zmarły do tej pory dwie osoby. Obie to mężczyźni po 60. roku życia - jeden ze wspomnianego Elijatu, drugi - z Riszon le-Cijjon w centrum kraju. Przyczyną śmierci był udar cieplny. Ich życia nie udało się uratować.

W związku z upałami i zwiększonym zapotrzebowaniem na klimatyzację w Izraelu zaobserwowano rekordowe zużycie energii elektrycznej. Według spółki państwowej zarządzającej siecią elektryczną w środę Izraelczycy po raz pierwszy zużyli ponad 17 000 megawatów. Rekord został pobity po raz czwarty z rzędu.

Prognozy przewidują, że w czwartek i piątek temperatury w Izraelu będą nieco niższe, a w sobotę powrócą do wysokich, ale typowych dla lata w tym regionie poziomów.

