Burza Barra uderzyła w Irlandię. Niesie niszczycielski wiatr, ulewy i powodzie

Sztorm Barra uderzył w Irlandię we wtorek. Na południu kraju już spowodował powodzie. Co najmniej 12 tysięcy gospodarstw domowych i firm zostało pozbawionych prądu. Irlandzka służba meteorologiczna Met Éireann wydała czerwone alerty przed silnym wiatrem w hrabstwach Cork, Kerry i Clare.

Burza Barra - silny wiatr i powodzie

Czerwone alarmy w trzech hrabstwach będą ważne do godziny 21 we wtorek, po czym zostaną zmienione na pomarańczowe, obowiązujące do 6 rano w środę.