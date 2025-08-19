Nadciąga huragan. "Autostrada może być zamknięta przez kilka dni"

Huragan Erin przemieszcza się w stronę Stanów Zjednoczonych, niosąc silne podmuchy i ulewny deszcz. W niektórych hrabstwach w Karolinie Północnej ogłoszono ewakuacje. Erin okazała się jednym z najszybciej nabierających siły huraganów, jakie udało się zaobserwować.

Nad Atlantykiem szaleje huragan Erin. Mieszkańcy nadbrzeżnych terenów Karoliny Północnej i Bermudów przygotowują się na uderzenie żywiołu. Chociaż według prognoz oko cyklonu Erin miało pozostać daleko od brzegu, w rejonie Outer Banks w Karolinie Północnej od późnego wieczora w środę możliwe jest wystąpienie burzy tropikalnej, a wraz z nią powodzi. Władze wydały nakaz ewakuacji dla części dwóch nadmorskich hrabstw stanu. Prognozy przewidują wystąpienie fal o wysokości do 6,1 metra oraz niebezpiecznych prądów rozrywających w środę i czwartek.

Duże fale i silne prądy morskie. Możliwe powodzie

O pierwszej w nocy we wtorek naszego czasu maksymalna prędkość wiatru wyniosła 210 kilometrów na godzinę. Huragan przechodził wówczas na wschód od Bahamów. Kate Williamson, administrator południowo-wschodniego okręgu Bahamów, przekazała lokalnym mediom, że niewielka populacja zamieszkująca wyspę Long Cay o powierzchni 21 kilometrów kwadratowych powinna przenieść się na kontynent. Departament meteorologii Bahamów poinformował, że południowo-wschodnia część kraju doświadcza warunków burzy tropikalnej i ostrzegł, że łodzie nie powinny wypływać na morze do końca tygodnia. Na Turks i Caicos, zamorskim terytorium brytyjskim, władze zawiesiły usługi publiczne na swojej największej wyspie i poinformowały mieszkańców obszarów zagrożonych zalaniem, aby przygotowali się na możliwą ewakuację.

Wyspa Hatteras przygotowuje się na nadejście burzy tropikalnej

Nie będą mogli liczyć na pomoc ze strony władz

W ciągu najbliższych 48 godzin istnieje ryzyko zagrożenia życia w wyniku zalania terenów położonych w głębi lądu przez wodę napływającą z wybrzeża. Władze hrabstwa Dare ostrzegły osoby, które rozważają pozostanie na miejscu podczas burzy, że nie powinni liczyć na pomoc ze strony władz ze względu na niedostępne drogi.

- Nie możemy tego powiedzieć bardziej dosadnie: przewidujemy, że w ciągu najbliższego tygodnia droga NC12 będzie nieprzejezdna z powodu zalania przez fale oceaniczne. W najgorszym przypadku autostrada może być zamknięta przez kilka dni - przekazał stanowy zarząd dróg.

- Goście powinni wyjechać dzisiaj, a mieszkańcy powinni wyjechać jutro. Ale my zostajemy. Chcemy chronić naszą własność - mówiła Holly Andrzejowski, właścicielka Atlantic Inn na wyspie Hatteras. Kobieta, wraz z jej mężem i kilkoma pracownikami, zamierza przeczekać burzę i pilnować swojego 10-pokojowego pensjonatu.

Szybko się zmieniał

Siła wiatru zmieniała się w ciągu weekendu, osiągając w sobotę kategorię 5, a następnie spadając do kategorii 4 późnym wieczorem w niedzielę.

- Duże rozmiary i intensywność Erin działają jak gigantyczny tłok na powierzchni morza - zobrazował w swoim raporcie meteorolog AccuWeather Alex Sosnowski. Jak zauważył, wiatr był jednym z najszybciej nasilających się huraganów w historii, ponieważ w ciągu nieco ponad 27 godzin przeszedł z burzy tropikalnej do huraganu 5. kategorii, najwyższego poziomu w skali Saffira-Simpsona.

Silny wiatr prawdopodobnie utrzyma się do połowy tygodnia. Jest to piąta nazwana burza tropikalna nad Oceanem Atlantyckim w 2025 roku i pierwsza, która otrzymała status huraganu. Ostatnią burzą atlantycką, która osiągnęła intensywność kategorii 5., był huragan Milton w październiku ubiegłego roku.

