Na zalanych terenach znaleziono ciała. Całe prowincje pod wodą

Hiszpania zmaga się ze skutkami ulew i gradobić, które nadciągnęły nad kraj za sprawą burzy Dana. Żywioł w największym stopniu doświadczył Andaluzję na południu kraju, Walencję na wschodzie oraz Kastylię La-Manchę. Według danych agencji meteorologicznej AEMET w gminie Chiva w ciągu 24 godzin zarejestrowano sumę opadów rzędu 445,4 litrów na metr kwadratowy w ciągu 24 godzin. To najwyższa suma dobowa, jaką odnotowano w Walencji od września 1996 roku, kiedy to w Tavernes de la Vall spadło 520 l/mkw. Niebezpieczne warunki mają utrzymać się do czwartku.

Szef regionalnego rządu Walencji Carlos Mazon potwierdził, że na zalanych obszarach znaleziono kilka ofiar śmiertelnych, nie podał jednak dokładnej lokalizacji ani liczby odnalezionych ciał. Wezwał mieszkańców prowincji do pozostania w domach. We wtorek lokalne media informowały o co najmniej siedmiu osobach, które zaginęły. To kierowca ciężarówki z gminy l'Alcudia w Walencji oraz sześć osób z gminy Letur w regionie Kastylia-La Mancha.