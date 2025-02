Oszustwo na psa. Gang wyłudził ponad 150 tysięcy euro

We wtorek hiszpańska policja poinformowała o rozbiciu grupy przestępczej, która miała wyłudzić ponad 150 tys. euro (równowartość ok. 630 tys. zł). Grupa pochodziła z prowincji Bizkaia na północy kraju, ale działała w skali całej Hiszpanii. Zatrzymano łącznie sześć osób, którym postawiono zarzuty m.in. oszustwa oraz członkostwa w organizacji przestępczej.

Sprzedawali nieistniejące zwierzęta

Sposób działania grupy opierał się na tym, że na popularnych stronach internetowych do sprzedaży artykułów z drugiej ręki oferowała w przystępnej cenie głównie małe psy, ale także koty czy papugi. Gdy chętni do zakupu kontaktowali się z nimi, oszuści wysyłali im fałszywe zdjęcia zwierząt i zachęcali do jak najszybszego dokonania płatności. Gdy otrzymali pieniądze na konto, prosili o kolejne wpłaty, np. pod pretekstem konieczności zabrania zwierzęcia do weterynarza czy zaszczepienia go. Poszkodowani nigdy nie zobaczyli na oczy zwierząt, za które zapłacili.