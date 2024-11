Tajemnicza śmierć ptaków. "Coś tu jest nie tak"

Mieszkanka Kaimuki, dzielnicy położonej w pobliżu Honolulu na Hawajach, znalazła w krótkim czasie na terenie swojej posesji martwe dzikie gołąbki zebrowane. Jak podaje portal Hawaii News Now, łącznie było ich 13. Władze amerykańskiego stanu mają zbadać martwe ptaki w laboratorium pod kątem występowania ptasiej grypy.

- To bardzo dziwna sytuacja, kiedy tak wiele ptaków po prostu umiera - powiedziała zaniepokojona Connie. - Coś tu jest nie tak - dodała.

"Z oczu dwóch ptaków leciała krew"

Martwy ptak

Zbadają przyczynę

W sprawie martwych ptaków Connie zadzwoniła w czwartek do stanowego Departamentu Rolnictwa. Tamtejsi urzędnicy powiedzieli jej, że śmierć mogła być spowodowana zmianą pogody. Ale kiedy kobieta ponownie do nich zadzwoniła w piątek, pracownicy departamentu poprosili ją o przywiezienie martwych ptaków do laboratorium.