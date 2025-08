Gorączka Zachodniego Nilu. We Włoszech zmarło dziewięć osób

W ciągu ostatnich tygodni łącznie dziewięć osób zmarło we Włoszech na Gorączkę Zachodniego Nilu - przekazały w czwartek służby medyczne. W czasie minionych siedmiu dni liczba zakażeń wirusem wywołującym tę chorobę wzrosła z 32 do 89.

Raport na temat wzrostu potwierdzonych przypadków zachorowań ogłosił Instytut Zdrowia, który zastrzegł, że nie ma powodów do alarmu i sytuacja jest pod kontrolą, ale zaapelował jednocześnie do ludności o stosowanie wszystkich środków przeciwko komarom roznoszącym ten wirus. Przypomina się zarazem, że nie jest on przenoszony między ludźmi. Wirusolodzy z Instytutu zachęcili także, by zgłaszać się do lekarza w przypadku gorączki powyżej 38 stopni Celsjusza.