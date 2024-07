Błoto zalało miasto. "Po dwóch minutach drzwi pękły pod naporem fal"

Lawina błotna zalała w niedzielę miasto w północno-wschodniej Francji. Do zdarzenia doszło w departamencie Górna Marna, gdzie weekend przyniósł gwałtowne opady deszczu i burze. Osiem osób zostało rannych.

"Intensywny, niszczycielski epizod"

Do szczególnie poważnych zniszczeń doszło w miejscowości Meures, gdzie błoto wdarło się do domów. Jak opowiadali mieszkańcy, potężna fala przeciągnęła samochody na odległość kilkuset metrów, wyważyła drzwi do domów i zniszczyła kamienne ogrodzenia w całym mieście.