Mrożone śledzie i żywe pstrągi nic nie dały, waleń z Sekwany ma dostać witaminy

Białucha arktyczna, która utknęła w Sekwanie, nie ma sił, by samodzielnie wrócić do morza. Francuskich ratowników martwi niespokojne zachowanie i brak apetytu zwierzęcia. Przyznają, że nadzieje na jego uratowanie maleją.

Widocznie niedożywiona białucha arktyczna po raz pierwszy została zauważona w Sekwanie we wtorek , około 70 kilometrów na północny zachód od Paryża. Czterometrowy waleń prawdopodobnie z osłabienia utknął 160 km od ujścia rzeki do kanału La Manche.

Dotąd ratownicy podawali białusze mrożone śledzie i żywe pstrągi, jednak bez powodzenia. Zwierzę ma otrzymać zestaw witamin na wzmocnienie organizmu i pobudzenie apetytu. Według agencji AFP ratownicy mają nadzieję, że pomoże to jej odzyskać energię potrzebną do powrotu do morza. Przyznają jednak, że maleją szanse na to, że arktyczny ssak przeżyje.