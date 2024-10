Milton, huragan czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, zmierza w kierunku Florydy. Niesie za sobą wiatr o prędkości osiągającej do 215 km/h. Na południowo-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych trwa ewakuacja mieszkańców z zagrożonych terenów. W związku ze zbliżaniem się żywiołu pojawiły się pierwsze tornada. Milton ma uderzyć we Florydę w nocy ze środy na czwartek.

Centrum burzy w środę o godzinie 14 lokalnego czasu znajdowało się około 240 kilometrów na południowy zachód od Tampy - miasta na zachodnim wybrzeżu Florydy. Milton osłabł, stając się huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, nadal bardzo potężnym. Wiatr osiąga prędkość dochodzącą do 215 kilometrów na godzinę. Kilka godzin wcześniej prędkość ta wynosiła 250 km/h.

Narodowe Centrum Huraganów przewiduje, że huragan dotrze do lądu wzdłuż zachodnio-środkowego wybrzeża Florydy w nocy ze środy na czwartek (w Polsce będzie to czwartkowy poranek) i odsunie się od wschodniego wybrzeża Florydy nad Ocean Atlantycki. Żywioł niesie ekstremalne wichury, ulewy oraz zagrażające życiu fale sztormowe. Zdaniem ekspertów jego niszczycielskie skutki będą odczuwalne na dużym obszarze.

Milton nadchodzi. Ostrzeżenia przed tornadami

"Ta burza nie przypomina niczego, co widzieliśmy wcześniej"

Wiceprezydentka Kamala Harris wezwała znajdujących się mieszkańców na drodze huraganu Milton do przestrzegania zaleceń władz dotyczących ewakuacji. Dodała, że urzędnicy spodziewają się, że burza ta będzie "katastrofalna i śmiertelna".

- Ta burza nie przypomina niczego, co widzieliśmy wcześniej - powiedziała Harris w wywiadzie telefonicznym udzielonym stacji CNN. - Mamy wielu silnych ludzi na Florydzie, którzy przeszli przez wiele huraganów, tornad, ale to nie jest coś, z czym mieli do czynienia wcześniej - uzupełniła.