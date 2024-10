Fale wody i błota pogrzebały całe wioski. Nie żyje 46 osób

Burza uderzyła w wyspę Luzon, przynosząc ze sobą ulewne opady - w 24 godziny miejscami spadło tyle deszczu, ile zazwyczaj pada w dwa miesiące . Doszło do powodzi błyskawicznych i lawin błotnych, a pod falami wody i błota znalazły się całe miejscowości. Niebezpiecznie było także w stolicy kraju, Manili, na której obszarze metropolitarnym wystąpiły podtopienia.

Niebezpieczeństwo nie mija

Jak podały w piątek lokalne media, w wyniku powodzi i osunięć ziemi zginęło co najmniej 46 osób. Poprzednio informowano o 26 ofiarach śmiertelnych. Z powodu burzy tropikalnej ucierpiało dotychczas ponad 2,3 miliona osób, a domy musiało opuścić niemal 320 tysięcy mieszkańców.

Połowa ofiar śmiertelnych to mieszkańcy regionu Bicol, gdzie do czwartku życie straciło co najmniej 20 osób. "Większość z nich utonęła lub zginęła w wyniku osunięć ziemi" - mówił w czwartek komendant regionalnej policji Andre Dizon, dodając, że bilans może wzrosnąć.