Europa w ogniu. Pożary szaleją w wielu krajach

Wiele europejskich krajów zmaga się z pożarami. Strażacy walczą z żywiołem między innymi w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Serbii i Czarnogórze. Ich pracę utrudniają wysokie temperatury, susza i silny wiatr.

W ostatnich dniach ogień pojawił się w wielu europejskich krajach. Za rosnącą liczbę pożarów eksperci obwiniają przede wszystkim zmiany klimatu, które sprawiają, że lata są gorętsze i suchsze, co zwiększa ryzyko zaprószenia ognia.

Płonie wiele regionów Hiszpanii

W Hiszpanii walka z ogniem trwa w wielu wspólnotach autonomicznych: Galicji, Kastylii i Leonie, Kastylii-La Manchy, Estremadurze i Andaluzji. Utrudniają ją wysokie temperatury, przekraczające 40 stopni Celsjusza, oraz silny wiatr. W akcji gaśniczej bierze udział około 1000 żołnierzy ze specjalnej jednostki wojskowej.

We wtorek w prowincji Leon zmarł ochotnik uczestniczący w gaszeniu pożaru. Żywioł pochłonął także życie mężczyzny z Tres Cantos, leżącym około 20 kilometrów na północ od Madrytu. Próbował on ratować konie ze stajni. W wyniku zagrożenia pożarowego władze ewakuowały tysiące osób w różnych częściach kraju.

Pożar w prowincji Leon w Hiszpanii PAP/EPA/ANA F. BARREDO

Kolejny pożar w Portugalii

Pali się również w pobliskiej Portugalii. Pożar, który wybuchł w sobotę w pobliżu miejscowości Trancoso w północno-wschodniej części kraju, strawił już ponad 3000 hektarów roślinności. We wtorek w akcji gaśniczej uczestniczyło około 700 strażaków.

W tym roku pożary w Portugalii objęły już 52 000 hektarów, co stanowi 0,6 procent powierzchni kraju. Jak podaje Europejski System Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), to około 10 000 hektarów więcej niż wynosi średnia z lat 2006-2024.

Pożar w północno-wschodniej Portugalii Reuters

Ogień na greckich wyspach

W Grecji pożar wybuchł na wyspach Zakintos i Kefalonia na Morzu Jońskim, które są chętnie odwiedzane przez turystów. We wtorek władze ewakuowały mieszkańców kilku wiosek i hoteli. Walkę z żywiołem utrudnia pogoda, zwłaszcza silny wiatr. Jak przyznał burmistrz Zakintos Jorgos Stasinopulos, pożar wymknął się spod kontroli.

Ogień pojawił się także w okolicy miejscowości Wonitsa na zachodzie kraju. Dotarł do zabudowań na przedmieściach. Lokalne władze przekazały, że do gaszenia pożaru skierowano 85 strażaków i 10 samolotów.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z ogarniętej pożarami Grecji.

Ponad 100 pożarów w Serbii

Trudna sytuacja pożarowa panuje także w Serbii. Tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało we wtorek, że na terenie kraju zlokalizowano 181 ognisk. Rozprzestrzenianiu się ognia mogą sprzyjać nadchodzące upały i susza.

Pożar wybuchł m.in. w pobliżu miejscowości Kostol we wschodniej Serbii. Jak przekazał przedstawiciel serbskiego MSW Luka Czauszić, ogień objął tam ponad 100 hektarów trawy i niskiej roślinności. Strażakom udało się obronić przed żywiołem kilkanaście domów.

Wypadek podczas akcji gaśniczej w Czarnogórze

W pobliskiej Czarnogórze we wtorek trwał drugi dzień walki z pożarami. Pojawiły się one w okolicy Podgoricy, stolicy kraju, nadmorskich miejscowości Buljarica i Czanj oraz na północy, w gminach Nikszić, Szavnik i Bijelo Polje. Pracę strażaków utrudnia silny wiatr.

Podczas gaszenia pożarów doszło do wypadku cysterny z wodą, w wyniku którego zginął żołnierz czarnogórskiej armii. Na wybrzeżu w akcję gaśniczą zaangażowali się właściciele łodzi turystycznych, którzy czekają na ewentualną konieczność ewakuacji mieszkańców i turystów.

W ostatnich dniach ogień pojawił się także w innych europejskich krajach: Włoszech, Chorwacji i Albanii. We Francji, w departamencie Aude, wciąż trwa z kolei dogaszanie pożaru, największego w tym kraju od 75 lat, który strawił ponad 17 000 hektarów roślinności.

Pożar na wybrzeu Czarnogóry Reuters/Goran Jovanovic

Autorka/Autor:kp

Źródło: PAP, Reuters, Kontakt24