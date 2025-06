Elon Musk "rekomenduje" deorbitację Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Elon Musk nawołuje do deorbitacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Prezes SpaceX wyraził w piątek obawy, że starzejąca się infrastruktura stacji wiąże się z ryzykiem dla astronautów. Jak dodał, do opuszczenia ISS powinno dojść w ciągu dwóch lat.

Elon Musk o ISS

Przyszłość stacji

To nie pierwszy raz, gdy Elon Musk wyraził swoją opinię na temat przyszłości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W lutym napisał on w mediach społecznościowych, że ISS spełniła już swoje zadanie i jest coraz mniej użyteczna, dlatego powinny rozpocząć się przygotowania do jej deorbitacji.

Do słów szefa SpaceX odnieśli się wtedy przedstawiciele NASA. Wyjaśnili, że zbyt szybka deorbitacja ISS może doprowadzić do skomplikowania relacji zarówno z przedsiębiorstwami działającymi na ISS, jak i z zagranicznymi agencjami kosmicznymi, które potwierdziły swoją obecność na stacji co najmniej do 2028 roku.