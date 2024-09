Ekstremalna aura. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności uruchamiano ponad 30 razy

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności został utworzony przez Komisję Europejską w 2001 roku. Jego zadaniem jest reagowanie na klęski żywiołowe i katastrofy. W sytuacji nadzwyczajnej każdy kraj może zwrócić się do UE o pomoc.

W tym roku z powodu gwałtownej pogody Unijny Mechanizm Ochrony Ludności uruchomiano aż 31 razy. To więcej niż w jakimkolwiek innym roku do tej pory - wynika z udostępnionych agencji informacyjnej Reutera danych Komisji Europejskiej.

Najwięcej pożarów

Większość tegorocznych działań służb UE dotyczyła pożarów występujących na terenie Europy - w ich przypadku interweniowano 19 razy. Gdzie pomagano? W zeszłym miesiącu samoloty gaśnicze wysłano do Albanii, Grecji oraz na portugalską wyspę Madera. W lipcu poleciały one do Bułgarii i Macedonii Północnej.