Dziesiątki tysięcy strażaków walczą z pożarami. Są ofiary śmiertelne

W pożarze, który wybuchł we wtorek po południu w pobliżu Parku Narodowego Rocky Mountain w stanie Kolorado, zginęła jedna osoba. Zwłoki znaleziono w jednym ze spalonych domów - podała agencja Reutera. Ogień strawił w tym regionie ponad 600 hektarów terenu. W czwartek lokalne władze zarządziły ewakuację liczącej dwa tysiące mieszkańców miejscowości Lyons. Pożar jest tam opanowany w 30 procentach.

Strażacy walczą też z pożarem w południowo-zachodniej części Denver w stanie Kolorado. Jak poinformowała agencja Reutera, ogień znajduje się tam około 500 metrów od domów, a służby robią wszystko, by nie dopuścić do jego rozprzestrzenienia. W walce z żywiołem nie pomagają warunki pogodowe - silny wiatr i wysoka temperatura.

Kilkanaście pożarów w Kalifornii

Według agencji National Interagency Fire Center w trzecim co do wielkości stanie USA - Kalifornii - szaleje 13 pożarów. Największy z nich - Park Fire - pochłonął do tej pory więcej terenu niż powierzchnia Los Angeles. Zniszczonych zostało ponad 400 budynków. W akcji bierze udział blisko sześć tysięcy strażaków.