Drzewa wyrwane z korzeniami, domy bez prądu. Seria tornad w USA

Gwałtowne burze i tornada przetoczyły się w weekend przez Minnesotę w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych było pozbawionych prądu, głównie na obszarze metropolitalnym Twin Cities (Minneapolis-Saint Paul). W niektórych regionach doszło też do powodzi.

Burze nawiedziły w weekend Minnesotę. W nocy z niedzieli na poniedziałek w południowo-zachodniej części obszaru metropolitalnego Twin Cities pojawiły się co najmniej cztery tornada. Trzy z nich zarejestrowano na terenie hrabstwa Carve.

"Piorun rozświetlił tornado, gdy przetaczało się przez ten obszar"

Ten sam układ burzowy wywołał tornada wcześniej w sobotni wieczór we wschodniej Dakocie Południowej i zachodniej Minnesocie, m.in. w pobliżu miejscowości Canby, Marietta i Danvers.

Niszczycielskie tornada i powodzie

Casey Namken, dyrektor ds. zarządzania kryzysowego w hrabstwie Yellow Medicine, był świadkiem tornada w pobliżu granicy Minnesoty i Dakoty Południowej. Opowiadał o potężnym żywiole, który uderzył w domy w hrabstwie Deuel. - Było ogromne, uderzyło w domy. Myślę, że śledziłem je przez jakieś 25 minut. Nigdy wcześniej nie widziałem takiego tornada. Poruszało się bardzo wolno. Najpierw uderzyło z ogromną siłą, potem osłabło, by znów nabrać mocy - mówił Namken.

Oprócz zniszczeń spowodowanych przez tornado, w regionie spadło co najmniej 125 litrów deszczu na metr kwadratowy. W ciągu kilku dni doprowadziło to do gwałtownych powodzi i zamknięcia dróg w różnych hrabstwach. Powalone drzewa zgłoszono m.in. w St. Michael, Renville i na południe od Murdock. Ostrzeżenia o gwałtownych powodziach wydano, gdy ulice w Buffalo i Rockford zostały zalane. Według prognoz, opady deszczu w nadchodzących dniach mogą spowodować dalszy wzrost poziomu wezbranych rzek.