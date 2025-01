Dikeledi przetoczył się przez Mozambik. W wyniku żywiołu w prowincji Nampula zginęło co najmniej 11 osób - podały miejscowe władze. Cyklon przyniósł ulewne opady deszczu oraz porywisty wiatr, którego porywy sięgały 195 kilometrów na godzinę.

Cyklon Dikeledi przeszedł w połowie zeszłego tygodnia przez Mozambik. Do wtorkowego wieczoru służby obrony cywilnej prowincji Nampula podały, że w wyniku żywiołu zginęło co najmniej 11 osób.

Jak przekazał we wtorek państwowy urząd ds. zarządzania sytuacjami kryzysowymi (INGD), kataklizm pozbawił dachu nad głową lub zniszczył dobytek blisko 250 tys. osób.

Zniszczone domy

Miesiąc temu cyklon spustoszył Majottę

Do ogromnych zniszczeń doszło wówczas na Majotcie, gdzie zginęło co najmniej 39 osób, a tysiące zostało rannych. Był to w tamtym miejscu najsilniejszy cyklon tropikalny od 90 lat.