Ciężarówką próbowali przemycić zęby dinozaurów

Pochodziły od trzech gatunków

Trzy inne zęby należały kiedyś do mozazaura, drapieżnej jaszczurki wodnej, zaś pozostałe pięć - do zwierzęcia z rodzaju Dyrosaurus, czyli przodka dzisiejszych krokodyli.

Skamieniałości muszą być dopuszczone do eksportu poprzez uzyskanie odpowiedniej licencji. Jak wyjaśniły lokalne media, służby celne prowadzą dochodzenie w celu ustalenia adresatów nielegalnej przesyłki. Konieczna będzie także decyzja, co zrobić z zębami - w takiej sytuacji najczęściej odsyłane są one do kraju pochodzenia.