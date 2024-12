Była na skraju wymarcia, ale pojawił się "niezwykły zwrot akcji"

Pholidoscelis corvinus to gatunek niewielkiej jaszczurki z rodziny tejowatych, spotykany jedynie na niewielkiej, karaibskiej wyspie Sombrero. Chociaż obecnie jest ona niezamieszkana, w przeszłości stanowiła centrum wydobycia fosforanów, w związku z czym teren został całkowicie wylesiony, a gleby - zdegradowane.

Wraz z ludźmi na wyspie pojawiły się myszy i szczury, dziesiątkujące populacje lokalnych zwierząt. Sytuację utrudniały huragany, które często przechodziły przez północne Karaiby. Przez lata populacja jaszczurek kurczyła się, by w 2018 roku spaść poniżej stu osobników.

Niezwykły zwrot akcji

W 2021 roku specjaliści z organizacji Fauna & Flora zajmującej się ochroną przyrody rozpoczęli proces odbudowy środowiska naturalnego wyspy. Ich wysiłki koncentrowały się na usuwaniu inwazyjnych gryzoni i sadzeniu rodzimych gatunków roślin, by zapewnić zwierzętom bezpieczne schronienia i źródło pożywienia. Działania przyniosły pierwsze efekty już po trzech latach - w 2024 roku populacja P. corvinus jest szacowana na ponad 1600 osobników.

- To niezwykły zwrot akcji dla tego śmiałego i charyzmatycznego gatunku - powiedziała Jenny Daltry z Fauna & Flora. - Świętujemy to przywrócenie populacji, ale zdajemy sobie sprawę, że jest o wiele więcej do zrobienia, aby zabezpieczyć przyszłość jej i innych karaibskich dzikich zwierząt.