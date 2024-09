Fala kulminacyjna przemieszcza się po Dunaju od kilku dni. Na północnym zachodzie kraju powódź odcięła od świata kilka miejscowości. Według najnowszych prognoz czoło wezbrania dotrze do Budapesztu w okolicach soboty.

W stolicy Węgier trwają gorączkowe przygotowania na nadejście wezbrania. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia przygotowań do nadejścia fali wezbraniowej w stolicy Węgier.

Dziewięciometrowe wały

W Budapeszcie do czwartkowego wieczora zostanie zakończona budowa wszystkich umocnień i wałów, których zadaniem będzie utrzymanie Dunaju w korycie - poinformował zarząd Stołecznego Zakładu Kanalizacyjnego (FCSM). W niektórych miejscach wały będą dziewięciometrowej wysokości.

Trwają przygotowania do powodzi, Budapeszt

Trwają przygotowania do powodzi, Budapeszt Monika i Waldemar/ Kontakt24

Trwają przygotowania do powodzi, Budapeszt Monika i Waldemar/ Kontakt24

Trwają przygotowania do powodzi, Budapeszt Monika i Waldemar/ Kontakt24

Zalane miejscowości

Zamknięto również drogi dojazdowe na wyspę Solyom. Trudna sytuacja panuje również w miejscowościach Vac i Kismaros, gdzie doszło do lokalnych podtopień i konieczne było zamknięcie kilku dróg i ulic.

Walka z powodzią

W pomoc na zalanych terenach zaangażowane zostały nie tylko służby ratunkowe, ale i wojsko. W akcji uczestniczy 1667 żołnierzy, zaś obrona terytorialna może co 24 godziny wysyłać jako wsparcie 4 tysięcy ludzi. Wiele jednak wskazuje na to, że nie będzie to konieczne. W pracach zabezpieczających bierze również udział 117 więźniów z zakładów karnych.