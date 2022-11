Brazylia. Wylesianie Amazonii nieznacznie spowolniło. "To są wciąż wysokie wartości"

Wycinka brazylijskiej puszczy amazońskiej zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku, licząc od lipca 2021 roku do lipca 2022 roku - wynika z danych opublikowanych w środę przez agencję rządową Inpe.

Wylesianie, nazywane też deforestacją, to proces, w którym zmniejsza się udział terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego kraju. Zwykle powodem tego jest silna presja człowieka na środowisko. Z danych opublikowanych w środę przez brazylijską agencję rządową Inpe wynika, że wycinka drzew w Brazylii spadła o ponad 11 procent w stosunku do roku poprzedniego. W okresie od lipca 2021 roku do lipca 2022 roku wykarczowano 11 568 kilometrów kwadratowych lasów. Dane te są niepokojące, ponieważ deforestacja w tym kraju wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.