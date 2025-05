Miliony skorpionów w miastach. Prognozy ekspertów budzą grozę

Skorpiony przejmują kontrolę nad brazylijskimi miastami - ostrzegają eksperci z tego kraju. Spodziewają się, że w najbliższej dekadzie odnotowane zostaną co najmniej dwa miliony ukąszeń tych pajęczaków.

W czwartek na łamach czasopisma "Frontiers in Public Health" ukazało się badanie, w którym brazylijscy eksperci ostrzegają przed rozmnażającą się populacją skorpionów w Brazylii. "Skorpiony przejmują kontrolę", napisano. Wyniki ich analizy opisał "Guardian".

Powołując się na oficjalne dane badacze wskazali, że od 2014 do 2023 roku w tym kraju odnotowano 250 proc. wzrost ukąszeń tych zwierząt, czyli łącznie ponad 1,1 miliona przypadków. Tylko w 2024 roku, według wstępnych danych, było to prawie 200 tys. ukąszeń i 133 zgony. Przy czym są to tylko przypadki potwierdzone, a rzeczywista skala zjawiska może być dużo wyższa, bowiem jak zwrócono uwagę - wiele osób preferuje leczenie się domowymi sposobami i nie zgłasza się do lekarza. W kolejnej dekadzie badacze spodziewają się dwóch milionów przypadków ukąszeń skorpionów.

Według badaczy za niepokojące zjawisko odpowiadają dwa główne czynniki: szybka urbanizacja i zmiany klimatu. Brazylijskie fawele charakteryzują się gęstą zabudową, dużą gęstością zaludnienia i słabą utylizacją odpadów. Nowe tereny mieszkalne wkraczają w istniejące już obszary życia skorpionów, ale także mogą dopiero tworzyć warunki do życia tych pajęczaków.

- Urbanizacja w Brazylii głęboko przekształciła ekosystemy - podkreśla główna autorka badania, Manuela Berto Pucca z Uniwersytetu w Sao Paulo. - Miasta w sposób niezamierzony oferują wszystko to, czego skorpiony potrzebują: miejsca do schronienia (jak ściany, kanały ściekowe, gruzy czy odpady budowlane), stałe ciepło i niezawodne źródło pożywienia w postaci karaluchów i innych miejskich bezkręgowców - dodała.

W rozmnażaniu się pomaga im ocieplający się klimat - gorące lata oraz występujące naprzemiennie intensywne opady deszczu i susze, ponieważ przystosowują się one do ciepłego i wilgotnego środowiska. Eksperci przestrzegają, że najlepsze miejsce do życia dla skorpionów to te zatłoczone, brudne i wilgotne. Dodają, że podobny problem jak Brazylia mają także inne kraje regionu - Paragwaj, Boliwia, Meksyk, Gujana czy Wenezuela.

Ukąszenia skorpiona zazwyczaj nie są śmiertelne, choć mogą doprowadzić do zgonu zwłaszcza u grup wrażliwych - osób chorych, dzieci czy seniorów. Objawy charakterystyczne dla ukąszenia skorpiona to ból, pieczenie, opuchlizna, zaczerwienienie, nudności. W przypadku ich wystąpienia należy od razu zgłosić się do lekarza.

Jednocześnie brazylijscy eksperci przypominają, że skorpiony nie atakują, ale działają w defensywie, gdy same poczują się zagrożone. Do większości ukąszeń skorpiona dochodzi wówczas, gdy zostaną one złapane lub przypadkowo nadepnięte.

