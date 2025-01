Atak śnieżyc. Są pierwsze ofiary śmiertelne mrozów

33 miliony ludzi w Luizjanie, Missisipi, Alabamie, Georgii, Florydzie, Karolinie Południowej i Karolinie Północnej obejmują zimowe alerty pogodowe, a ponad 200 milionów jest dotkniętych przenikliwie zimnym powietrzem. Część Środkowego Zachodu i Północne Równiny odnotowały w poniedziałek temperaturę odczuwalną wynoszącą około -45 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura we wtorek rano spadła do ok. -9 st. C na większości wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, a w północnym Teksasie od -17 do -13 st. C.