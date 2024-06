Atak rekina. Mężczyzna w krytycznym stanie trafił do szpitala

Mężczyzna łowił ryby u wschodniego wybrzeża Florydy, wtedy zaatakował rekin. Ryba ugryzła go w przedramię, stracił sporo krwi. Rannego zabrano do szpitala śmigłowcem w stanie krytycznym.

Do ataku doszło podczas łowienia ryb w piątek około godziny 11 czasu lokalnego w pobliżu portu Fernandina, znajdującego się na północ od miasta Jacksonville na Florydzie - poinformowała rzeczniczka biura szeryfa hrabstwa Nassau Alicia Tarancon. Dodała, że funkcjonariusze morskiej jednostki policji znaleźli około 40-letniego mężczyznę w ciężkim stanie. Rekin ugryzł go w przedramię, przez co stracił dużo krwi.