Zimno wdziera się do Polski. Temperatura ledwie przekroczy zero

W tym tygodniu czeka nas dalszy ciąg pochmurnej, szarej i ponurej pogody, a do tego zrobi się jeszcze chłodniej. Termometry w niektórych regionach w najcieplejszym momencie dnia wskażą tylko 2 stopnie Celsjusza.

- Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia. Słabnie wyż na wschodzie Europy, ale umacnia się na zachodzie. Taka sytuacja będzie sprzyjać napływowi z północy kolejnej porcji chłodnego powietrza. Typowe dla wyżu procesy osiadania powietrza wciąż utrzymują chłód, wilgoć i zanieczyszczenia przy ziemi umożliwiając snucie się mgieł oraz zaleganie nisko nad ziemią cienkiej warstwy chmur - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak dodaje, dopiero w drugiej połowie tygodnia środkowej Europy zaczną sięgać niże znad północnej części Oceanu Atlantyckiego. - W atmosferze rozpocznie się większy ruch, mieszanie i zmieni nieco typ pogody. Nad krajem przemieści się słabo aktywny front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu, chmury się skłębią i chwilami pojawi się słońce - zapowiada synoptyk.

Zaledwie 2 stopnie

We wtorek będzie pochmurno i mglisto z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na południu, wschodzie i w centrum kraju do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany.

Środa również upłynie pod znakiem pochmurnej i mglistej aury. Przejaśniać będzie się w rejonie Pomorza, ale możliwe są tam też przelotne opady deszczu. Na termometrach w najcieplejszej chwili dnia zobaczymy od 2-3 st. C na południu, wschodzie i w środkowej Polsce, do 7-8 st. C na Pomorzu. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Spadnie deszcz

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północy kraju słabo popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie od 4 st. C w rejonie Podkarpacia, przez 5 st. C w centralnych regionach, do 9 st. C na Pomorzu. Będzie wiać zachodni i południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Piątek przyniesie pochmurną aurę, jednak będzie się przejaśniać. Słabe i przelotne opady deszczu pojawią się w południowych regionach. Termometry pokażą od 5 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na Pomorzu. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Sobota także zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, 7 st. C w centralnej Polsce, do 8-9 st. C w zachodnich regionach. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl