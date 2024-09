Żar nam nie odpuści, ale na horyzoncie widać zmianę pogody

Pogodą w Polsce steruje rosyjski wyż, który przynosi słońce i gorące powietrze. W weekend ośrodek wysokiego ciśnienia zacznie słabnąć, a aura zacznie się zmieniać. Wraz z nowym tygodniem możliwe jest pojawienie się większej ilości chmur, a lokalnie może popadać deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W dalszym ciągu głównym układem barycznym kształtującym pogodę w Polsce będzie rozległy i silny wyż rosyjski, zapewniający stabilne warunki atmosferyczne. Ze wschodu i południowego wschodu napływa suche, gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

W weekend wyż stopniowo będzie stawał się słabszy, ale dopiero w poniedziałek odsunie się dalej na wschód. To pozwoli układom niskiego ciśnienia zbliżyć się do Polski. W poniedziałek i wtorek wyrazi się to wyraźnym wzrostem zachmurzenia na zachodzie i możliwymi opadami deszczu.

Pogoda na piątek

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Słabe opady deszczu mogą pojawić się punktowo tylko w regionach górskich. Na pozostałym obszarze kraju padać nie powinno. Temperatura wyniesie maksymalnie od 27 stopni Celsjusza na Pomorzu do 31 st. C w centrum. Ze wschodu i południowego wschodu powieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr, osiągający prędkość do 40 kilometrów na godzinę.

Pogoda na weekend

Sobota także będzie słoneczna i upalna. Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od 28-29 st. C na Pomorzu do 32 st. C w górach. Lokalnie w centrum kraju możliwe jest 33 st. C. Słabo, a chwilami umiarkowanie, powieje południowo-wschodni wiatr.

W niedzielę na wschodzie i w centrum będzie praktycznie bezchmurnie. Wzrost zachmurzenia prognozowany jest dla obszarów zachodnich. Padać tam jednak nie powinno. Temperatura będzie wyrównana, osiągnie 29-31 st. C na terenie całego kraju. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresowo może osiągać prędkość w porywach do 35-45 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Co przyniesie początek nowego tygodnia

W poniedziałek na wschodzie i w centrum kraju utrzyma się słoneczna aura. Na zachodzie pojawią się chmury, z których może słabo popadać deszcz. Temperatura w Polsce nadal będzie wyrównana, w zakresie 28-30 st. C. Powieje umiarkowany, a chwilami porywisty wiatr z południowego wschodu i południa.

We wtorek na północnym wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe. Na południu i zachodzie pojawi się wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a nawet dużego. Na południowym zachodzie możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na południowym zachodzie kraju do 28-29 st. C na północnym wschodzie i w centrum. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr, silniejsze porywy możliwe są jedynie na Pomorzu.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl