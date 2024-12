Wiemy, kiedy pogoda się poprawi

Pochmurna i wilgotna aura będzie przeważać w ciągu kolejnych dni. Czeka nas deszcz ze śniegiem i śnieg, zwłaszcza na południu kraju i w górach. Przerwę w opadach widać pod koniec tygodnia i wtedy nawet pokaże się słońce.

- Polska znajdzie się w zasięgu rozległego i stabilnego układu wysokiego ciśnienia Ernst znad Wysp Brytyjskich. Do naszego kraju będzie napływać chłodne powietrze z północy Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Wtorek zapowiada się pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. W niektórych miejscach na południu kraju pojawi się również mokry śnieg, którego spadnie do 2-5 centymetrów. W górach sypnie śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 stopnia Celsjusza na wschodzie do 3-4 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Deszcz ze śniegiem i śnieg

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami i niewielkimi rozpogodzeniami na północy Polski. W rejonie Podkarpacia słabo popada deszcz ze śniegiem oraz mokry śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie od 0-1 st. C na wschodzie i w centrum Polski do 2-4 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Czwartek także upłynie pod znakiem pochmurnej aury, a przejaśniać i wypogadzać będzie się na zachodzie kraju. W północno-wschodniej Polsce pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 1-2 st. C na wschodzie, w centrum i na południu kraju, do 3-4 st. C w rejonie Pomorza Zachodniego. Z kierunku północno-zachodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

W weekend się wypogodzi

Piątek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 i 0 st. C na Suwalszczyźnie do 3-4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

W sobotę zrobi się dość pogodnie w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy od -1 i 0 st. C na Suwalszczyźnie do 2-3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, południowy.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

