W weekend uderzenie upału, a miejscami także silnych burz

Upały wracają do Polski. W weekend temperatura w cieniu przekroczy 30 stopni Celsjusza. W ciągu najbliższych dni czeka nas bardzo dużo słońca, ale w niektórych regionach nie zabraknie niestety gwałtownych burz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtować układ wysokiego ciśnienia Otto. Z południa Europy będą płynąć ciepłe masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie północno-zachodnia część kraju pozostanie w zasięgu płytkiej zatoki ze strefą pofalowanego chłodnego frontu - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się słonecznie. Jedynie początkowo większe zachmurzenie będzie w północnych regionach. Temperatura maksymalna wyniesie od 28-29 stopni Celsjusza na północy do 31-32 st. C na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, południowy.

Niedziela we wschodnich i centralnych regionach również będzie pełna słońca. Od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się tam również burze, podczas których deszczu spadnie 20-40 l/mkw., a wiatr mocno się rozpędzi. Na termometrach zobaczymy od 23-26 st. C na zachodzie Polski do 31-33 st. C na wschodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni, od zachodu skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Gwałtowne burze, gorąco i dużo słońca

- W poniedziałek ciśnienie nad Polską będzie wzrastać, jednak jeszcze lokalnie na południu i w centrum oraz na południowym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które mogą charakteryzować się gwałtownym przebiegiem - zapowiada synoptyk. - Druga połowa tygodnia zapowiada się znakomicie za sprawą silnego, stabilnego wyżu znad Skandynawii i północno-zachodniej Rosji - dodaje.

Poniedziałek przyniesie pogodną aurę w północnej i zachodniej części kraju. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże i całkowite z rozpogodzeniami, ale lokalnie przelotnie popada deszcz i może wystąpić burza. Temperatura maksymalna osiągnie od 21 st. C na Dolnym Śląsku do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr w zachodniej połowie Polski powieje słabo i ze zmiennych kierunków, a na na wschodzie będzie umiarkowany, północny.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Wtorek prawie w całym kraju upłynie pod znakiem słońca. Tylko na południu zbierze się więcej chmur i lokalnie pojawią się burze, które mogą być gwałtowne. Termometry pokażą od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie do 29 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr z kierunku północno-wschodniego powieje z umiarkowaną siłą.

Środa na obszarze całej Polski będzie słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-wschodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl