W weekend ponad 30 stopni. A co potem?

Kolejne dni przyniosą nam sporą zmianę w pogodzie. W weekend w części Polski zapanują upały.

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w zasięgu płytkiej zatoki związanej z niżem znad Morza Norweskiego. Towarzyszyć mu będzie strefa okludujących się, czyli nachodzących na siebie, frontów atmosferycznych, przemieszczających się z zachodu na wschód kraju.

- Do Polski w dalszym ciągu napływać będą chłodne masy powietrza polarnego o cechach morskich znad Atlantyku - przekazał. - Skutkuje to przewagą dużego zachmurzenia w ciągu dnia, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu, rozpogodzeniami w ciągu nocy oraz wyraźnymi spadkami temperatury o poranku. Dziś nad ranem termometry w Zakopanem pokazały 7,3 stopnia Celsjusza, natomiast przy gruncie było zaledwie 5 st. C.

Synoptyk dodał, że czwartek i piątek będą ostatnimi dniami, kiedy nad Polską dominować będzie cyrkulacja zachodnia. Potem kraj znajdzie się w zasięgu wyżu znad południowej Europy, którego centrum będzie przemieszczać się dalej przez Bałkany w kierunku wschodniej Europy. Spowoduje to napływ gorącego, zwrotnikowego powietrza z południa Europy i pogodną, bardzo ciepłą, miejscami upalną aurę. Taka pogoda nie potrwa jednak długo.

Prognoza temperatury na okres 04-08.07 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, jednak lokalnie może popadać słaby, przelotny deszcz. W zachodniej Polsce w godzinach popołudniowych wystąpić mogą przelotne opady o umiarkowanym natężeniu lub nawet burze. Na termometrach zobaczymy od 19-20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23-24 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr wiejący z południowego zachodu okaże się umiarkowany, tylko na zachodzie porywisty, rozwijający prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Piątek w całym kraju przyniesie zmienne zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Więcej chmur pojawi się jedynie w regionach północnych, gdzie może również słabo popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 st. C na północy do 22-23 st. C na południu Polski. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni, z dość silnymi porywami w zachodniej Polsce.

Prognoza opadów na okres 04-08.07 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota we wszystkich regionach Polski zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 26 st. C na północy do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę pogodnie będzie jedynie na południowym wschodzie kraju. Poza tym wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie również burzami. Na termometrach zobaczymy od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim do 31 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu, a we wschodniej Polsce - z południowego zachodu.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek przywita nas dużym zachmurzeniem oraz przelotnym deszczem. Na Podkarpaciu mogą tworzyć się burze. Temperatura wyniesie maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni słaby i umiarkowany.

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl