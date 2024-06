Upał wleje się do Polski. Wraz z nim przyjdą gwałtowne burze

Co czeka nas w najbliższym czasie w pogodzie? Z każdym dniem będzie coraz cieplej, a w drugiej połowie tygodnia temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Spodziewamy się również gwałtownych zjawisk pogodowych. Podczas burz w niektórych regionach będzie ulewnie padać.

- Polska jest wpływem wyżu Bie z centrum nad Bałtykiem. Napłynęło do nas umiarkowanie chłodne powietrze polarne, które jednak we wtorek zacznie być wypierane przez cieplejsze znad południowej Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza nad morzem, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Gorąco i burzowo

Jak zapowiada synoptyk, kolejnego dnia ciśnienie w naszym kraju będzie spadać, od południa dostaniemy się bowiem pod wpływ niżu znad Włoch.

- Nad południowe regiony nasunie się ciepły front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami, które wystąpią w górach. Wilgotne zwrotnikowe powietrze będzie od południa wlewać się do Polski - dodaje.

Środa zapowiada się pogodnie, jednak w południowych regionach po południu zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu, do 10 litrów na metr kwadratowy. W górach wystąpią burze, podczas których spadnie do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28-29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Śląsku. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego, słabo i umiarkowanie, tylko podczas burz będzie silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu, zachodzie i w centrum kraju po południu pojawią się przelotne opady deszczu o sumie 10-30 l/mkw. oraz burze z silnym wiatrem. Temperatura maksymalna osiągnie od 28 st. C na północnym wschodzie, przez 31 st. C w środkowej Polsce, do 32 st. C na Przedgórzu Sudeckim. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, jedynie chwilami dość silny.

Do 33 stopni

Piątek na północnym wschodzie upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych częściach kraju będzie rozwijać się kłębiaste zachmurzenie i wystąpią przelotne opady deszczu do 10-40 l/mkw. Przewidywane są również burze, które lokalnie - zwłaszcza na zachodzie i w Sudetach - będą gwałtowne. Termometry pokażą maksymalnie od 30 st. C na północy do 32-33 st. C w środkowych regionach oraz na Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, skręcający na zachodzie na zachodni, słaby i umiarkowany.

W sobotę zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Padać nie powinno na zachodzie kraju, a poza tym okresami popada deszcz. Przewidujemy sumy opadów dochodzące do 5-20 l/mkw., jednak na wschodzie kraju w trakcie burz spadnie do 40 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych powieje umiarkowanie i dość silnie.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl