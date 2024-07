W sobotę Polska znajdzie się w ciepłym wycinku niżu, przez co temperatura wzrośnie miejscami do 33 stopni. W niedzielę sytuacja pogodowa ulegnie zmianie. - Chłodny front, który w sobotę będzie nad Niemcami, przemieści się w niedzielę nad Polskę - mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że za chłodnym frontem napłynie zimniejsze powietrze.

W sobotę znajdziemy się w ciepłym wycinku niżu

W sobotę w pobliżu Danii ulokuje się ośrodek niskiego ciśnienia. - My znajdziemy się w ciepłym wycinku tego niżu - tłumaczył Wasilewski. Dodał, że ciepły wycinek niżu to obszar, który znajduje się pomiędzy ciepłym a chłodnym frontem odchodzącym od niego.

W sobotę na południu kraju termometry pokażą maksymalnie 33 st. C, w centrum około 30 st. C, a na północy 26-27 st. C.

- W niedzielę to ciepłe powietrze będzie jeszcze na wschodzie kraju, na Podkarpaciu i Zamojszczyźnie mogą być 33 stopnie. Natomiast do środkowej Polski dotrze już chłodniejsze powietrze i w centrum termometry pokażą 25 stopni - mówił Wasilewski na antenie TVN24. Na zachodzie tego dnia temperatura wyniesie 20-23 st. C. - To będzie bardzo intensywna, ale krótka wizyta gorącego powietrza - podkreślił prezenter.