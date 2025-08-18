Ulewy w części kraju. IMGW wydał prognozę zagrożeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę zagrożeń. Wynika z niej, że w czwartek mogą wystąpić obfite opady deszczu. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali w poniedziałek prognozę zagrożeń meteorologicznych.

Prognoza zagrożeń na czwartek

We wtorek i środę synoptycy nie przewidują żadnych zagrożeń ze strony pogody, ale już w czwartek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Żółte alarmy mogą obowiązywać tego dnia w województwach:

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Autorka/Autor:kp

Źródło: IMGW