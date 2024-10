Pożegnamy się z dniami bez deszczu

Najbliższe dni nie będą łatwe zwłaszcza dla kierowców. W wielu miejscach o poranku wystąpią gęste mgły ograniczające widoczność. Za sprawą wyżu znad Ukrainy do końca tygodnia popołudniami przeważać będzie pogodna aura. Później pogoda w Polsce zmieni się na pochmurną i deszczową.

- Polska pozostaje pod wpływem silnego, stabilnego wyżu znad Ukrainy, w strumieniu ciepłego powietrza napływającego z południa Europy - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

O ile czwartek jest pogodny, o tyle najbliższa noc może przynieść wiele utrudnień komunikacyjnych związanych z mgłami.

- Tym razem wystąpią one głównie na wschodzie i w centrum kraju. Miejscami utrzymywać się będą do godzin południowych - podkreśla Zdonek.

Sobota i niedziela upłyną pod znakiem dość pogodnej aury, jednakże poranne mgły również będą dawały o sobie znać.

Jak dodaje Zdonek, w poniedziałek przez Polskę przemieści się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. W związku z tym napłynie do Polski zdecydowanie bardziej wilgotne powietrze znad Atlantyku, co skutkować będzie dość pochmurną aurą.

- Rozbudowujący się od zachodu układ wyżowy może przybrać cechy tak zwanego zgniłego wyżu, w którym dominującym typem pogody będzie pochmurna, mglista aura z opadami deszczu i mżawki - prognozuje ekspert.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Mgliste i pochmurne poranki

W piątek pogodnie przez cały dzień będzie jedynie na zachodzie kraju. Pochmurna aura z silnymi zamgleniami i mgłami wystąpi w pozostałej części kraju. Miejscami na północnym wschodzie mgły mogą się utrzymywać się nawet do południa. Kiedy ustąpią, przyjdą rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowo-wschodnich.

Nad ranem w sobotę miejscami będzie mgliście i pochmurno. W dalszej części dnia dominować będzie pogodna aura, bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby południowy wiatr.

Chmury przykryją niebo nad Polską

Niedziela przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Padać nie powinno. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18-20 st. C na południu kraju. Wiatr będzie słaby i południowy.

W poniedziałek niebo nad Polską będzie przykryte chmurami. Lokalnie wystąpią słabe opady deszczu i mżawki. Pogodnie będzie jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na północy kraju do 18-19 st. C na Podkarpaciu. Słaby wiatr powieje z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich.

Pochmurna aura z lokalnymi, słabymi opadami mżawki wystąpi we wtorek. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie kraju do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw

Źródło: tvnmeteo.pl