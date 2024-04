Ślisko i mgliście o poranku, później zza chmur wyjrzy słońce

Jak wyjaśniła we wtorek rano synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostała się na chwilę pod wpływ wyżu Quadarius. Główne centrum zalega nad Atlantykiem, a wtórne przemieszcza się nad Polską w stronę Ukrainy. Na chwilę odsunęły się od nas deszczowo-śnieżne fronty, ustępując miejsca spokojniejszej, bezwietrznej aurze. Dopiero po południu w południowo-zachodniej Polsce zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego związanego z włoskim niżem Biruta. Przyniesie on opady na Śląsk.

Pogoda o poranku

We wtorek rano w całej Polsce panowała pochmurna aura, ale zza chmur wyglądało słońce, szczególnie widoczne na zachodzie. Lokalnie występowały mgły - widzialność ograniczona była do 100 metrów w Kielcach, Zielonej Górze i Babimoście. W połączeniu z ujemną temperaturą może to prowadzić do tworzenia się śliskiej warstwy na drogach.

Temperatura o godzinie 6 wyniosła od -6 st. C w Katowicach, Wrocławiu i Jeleniej Górze, przez -5 st. C w Kielcach, 1 st. C w Łodzi i 2 st. C w Warszawie do 3 st. C w Tarnowie i Przemyślu. Z południowego zachodu wiał słaby wiatr.