Nadchodzące dni przyniosą niespokojną aurę za sprawą atlantyckich niżów. Sprawią one, że w wielu regionach mocno będzie wiał wiatr. W porywach może osiągać nawet do 100 kilometrów na godzinę. Poza tym spodziewane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu.

Polska dostała się w strumień polarnych, morskich mas powietrza, które szybko przemieszczają się znad północnego Atlantyku na wschód Europy.

- Cyrkulacja zachodnia pcha w stronę Europy Środkowej fronty atmosferyczne, strefy opadów śniegu i deszczu związane z wirami niżowymi. Niż Yara ulokuje swoje centrum w niedzielę nad północno-zachodnią Rosją, a niż Ziva nad Morzem Norweskim - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że zimne powietrze arktyczne będzie wypierane znad Polski przez łagodniejsze masy powietrza polarnego.

W poniedziałek i wtorek pogodę kształtować będą pochmurne i wietrzne niże atlantyckie. Dopiero w środę rozwinie się na chwilę klin wyżowy, a ciśnienie lekko wzrośnie. W czwartek jednak kolejny front z opadami deszczu wkroczy od zachodu do Polski. - Pogoda rozwinie szeroki wachlarz zjawisk, często niebezpiecznych, jak opady marznące i silny wiatr - podkreśliła synoptyk tvnmeteo.pl.

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i przelotnymi opadami mokrego śniegu do 2-5 centymetrów i śniegu z deszczem o sumie 1-5 litrów na metr kwadratowy. Tylko na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej spodziewane są opady deszczu, które pojawią się po południu i wieczorem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju, przez 4-5 st. C na zachodzie, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach będzie rozpędzał się do 50-70 kilometrów na godzinę. Nad morzem może osiągać prędkość do 80 km/h.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie. Okresami popada deszcz o natężeniu 5 l/mkw., na południowym wschodzie - do 10 l/mkw. W górach wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 70-90 km/h, a na północy do 100 km/h. Na wtorek prognozuje się pochmurną aurę. Na północy, wschodzie i w centrum Polski okresami popada deszcz o sumie do 1-5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 6 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie pochmurno, na północy i w centrum kraju pojawią się słabe opady deszczu do dwóch l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie umiarkowany.

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na północy i w centrum spodziewane są słabe opady deszczu o natężeniu do dwóch l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na południowym zachodzie. Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl