Najbliższe dni przyniosą do Polski silny wiatr oraz ochłodzenie. Wichury będą szczególnie silne w dzień Wszystkich Świętych. Na północy kraju porywy mogą sięgać nawet prędkość dochodzącą do 80 kilometrów na godzinę. W weekend temperatura maksymalna nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Lokalnie może popadać deszcz ze śniegiem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w kraju kształtowana będzie przez rozległy układ wysokiego ciśnienia znad zachodniej Europy. Z północnego zachodu napływać będzie jeszcze początkowo nieco chłodniejsze, wilgotne powietrze znad Atlantyku, jednak już pod koniec dnia na zachodzie, zaznaczy się napływ zdecydowanie cieplejszego powietrza z południa Europy - prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Wędrówka frontu atmosferycznego. Aura podzieli Polskę

W piątek Polska znajdzie pomiędzy silnym wyżem znad Bałkanów, a głębokim, dynamicznym niżem znad zachodniej Rosji. Aura podzieli nasz kraj: na północy będzie pochmurno i wietrznie, a na południu - pogodnie, słonecznie i ciepło.

- W godzinach popołudniowych wędrówkę nad Polską rozpocznie chłodny front atmosferyczny, który z prędkością około 70-90 kilometrów na godzinę przemieszczać się będzie z północy na południe kraju, niosąc ze sobą słabe, przelotne opady deszczu i duże zachmurzenie - mówi synoptyk.

W sobotę cała Polska znajdzie się w objęciach chłodnego powietrza z północy Europy. Nie zabraknie również licznych rozpogodzeń, a nawet bezchmurnego nieba, a opady możliwe będą jedynie w rejonie północno-wschodniej części kraju. W tych regionach prognozowany jest również silniejszy wiatr, który potęgował będzie odczucie chłodu.

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju. Nad ranem lokalnie na południu pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany. Na Wybrzeżu w porywach może wiać z prędkością do 40-60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na Wszystkich Świętych

W dzień Wszystkich Świętych na niebie pojawi się sporo chmur. Zachmurzenie od małego na południu kraju wzrośnie do dużego i całkowitego na północy i w centrum. W drugiej części dnia wystąpią słabe, przelotne opady deszczu w pasie Polski północnej. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Dość silny i porywisty wiatr powieje z zachodnich kierunków. Porywy w południowej i środkowej Polsce mogą sięgać 40-60 km/h, a w północnej nawet 70-80 km/h. Wichury będą niebezpiecznie wieczorem w parkach, na cmentarzach pod drzewami.

Prognoza pogody na 1 listopada tvnmeteo.pl

Pogodny, ale zimny i wietrzny weekend

W sobotę, kiedy przypadają Zaduszki, w przeważającej części kraju będzie pogodnie, bez opadów. Jedynie na północnym wschodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach - opady śniegu. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Śląsku. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach na północy i wschodzie wiejący z prędkością do 60 km/h.

Prognoza pogody na 2 listopada tvnmeteo.pl

Pogodna aura, bez opadów wystąpi także w niedzielę. Jedynie na północy pojawi się duże zachmurzenie, a lokalnie słabe opady deszczu do 1-3 l/mkw. Na tremometrach zobaczymy od 7 st. C na północnym wschodzie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie - porywisty.

Powrót pochmurnej aury

W poniedziałek dominować będzie pochmurna aura z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni i słaby wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:fw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl