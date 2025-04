Pogoda na Wielkanoc. Święta miejscami mogą być burzowe

Jaka pogoda na Wielkanoc?

Wielka Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i częściowo w centrum kraju. Możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 16-18 st. C na północnym zachodzie do 22-24 st. C na północnym wschodzie Polski. Powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr.