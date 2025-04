Pogoda na Wielkanoc. Jest ryzyko pojawienia się burz

Pogoda na Wielkanoc 2025. W świetle najnowszych prognoz tuż przed świętami temperatura sięgnie miejscami aż 25-26 stopni. Gorąca aura nie potrwa długo, bo już w Wielki Piątek nad Polską ma przejść deszczonośny układ niżowy. Poza opadami przyniesie on także burze. - Będzie kształtować pogodę od Wielkiego Piątku do lanego poniedziałku - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w przyszłym tygodniu pogodę nadal mają kształtować układy niżowe znad Atlantyku i Europy Zachodniej. Mogą one wniknąć także nad południowe regiony kontynentu. Jeden z układów niżowych znad Atlantyku około środy 16 kwietnia przesunie się nad Morze Śródziemne, w rejon Zatoki Genueńskiej. Tam pogłębi się, wchłonie sporo wilgoci i stanie się klasycznym deszczonośnym niżem śródziemnomorskim.

- W piątek deszczonośny układ niżowy wędrować ma na północny wschód, w kierunku Polski. Oczywiście po drodze będzie zrzucać sporo wody na Bałkany, Węgry, Austrię i Czechy. Wkroczy również do Polski, gdzie będzie kształtować pogodę od Wielkiego Piątku do lanego poniedziałku - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl.

Pogoda na Wielkanoc. Czapa gorąca nad Europą Tropical Tidbits

Burze w Wielki Tydzień. Deszcz w święta wielkanocne

Jeszcze w Wielki Czwartek w Polsce ma być pogodnie, ponieważ nasz kraj znajdzie się w strumieniu suchego powietrza znad północnej Afryki, gdzie temperatura może osiągnąć 25-26 stopni. Po południu w południowej i zachodniej Polsce zacznie się jednak chmurzyć, a wzdłuż granic możliwe będą słabe opady deszczu.

W piątek centrum niżu wkroczyć ma nad Polskę z całym układem frontów atmosferycznych, opadami deszczu i burzami. Na południowym zachodzie, południu oraz w centrum podczas burz mogą wystąpić ulewy do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz opady gradu.

- Gorące powietrze zostanie lekko wyparte znad Polski, ale kraj powinien nadal znajdować się w łagodnych masach powietrza - tłumaczyła synoptyk tvnmeteo.pl.

W kolejnych dniach fronty związane z niżem i jego centrum mają nadal zalegać nad Polską, niosąc przelotne opady deszczu i burze. Siła niżu ma jednak słabnąć.

Pogoda na Wielki Czwartek i Wielki Piątek

W Wielki Czwartek termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na północnym zachodzie kraju, 21 st. C na północnym wschodzie, do 25 st. C w centrum.

W Wielki Piątek temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na północnym zachodzie kraju, przez 22 st. C w centrum, do 23 st. C na południowym wschodzie.

Pogoda na Wielką Sobotę

W Wielką Sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na północnym zachodzie kraju, przez 18 st. C w centrum, do 21 st. C na północnym wschodzie.

Pogoda na Wielkanoc

W niedzielę wielkanocną termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na północnym wschodzie kraju, przez 18 st. C w centrum, do 19 st. C na południowym zachodzie.

W lany poniedziałek temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na północnym zachodzie, przez 18 st. C w centrum, do 20 st. C na południowym wschodzie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl