Pogoda na Wielkanoc. Będziemy pod silnym wpływem układu znad Włoch

Pogoda na Wielkanoc 2025. Święta przyniosą części kraju opady deszczu. Miejscami mogą też pojawić się burze. Termometry pokażą w Niedzielę Wielkanocą i lany poniedziałek do 23 stopni.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w nocy z czwartku na piątek Polska zacznie dostawać się pod silny wpływ układu niżowego znad Włoch. Wkroczyć ma on nad Europę Środkową i kształtować pogodę aż do lanego poniedziałku. W piątek i sobotę przetoczą się nad krajem fronty atmosferyczne z deszczem i burzami, pchane przez napierające od zachodu masy chłodniejszego powietrza.

- Afrykański klin gorąca zostanie odsunięty znad Europy Środkowej, ale ochłodzenie będzie łagodne. W Wielkanoc aura zapowiada się spokojniej, z chmurami kłębiącymi się na frontach na północy i zachodzie. Zapanuje wtedy aura typowo wiosenna - dodała synoptyk.

Jaka pogoda na Wielkanoc?

Wielka Sobota przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W pasie od Śląska, przez centrum, po Mazury i Podlasie prognozuje się opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie możliwe są burze.

Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podlasiu. Powieje południowy umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza na święta wielkanocne

Niedziela Wielkanocna upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na północnym zachodzie i północy kraju przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw., niewykluczone są też burze.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na Wielkanoc 2025. Prognozowana temperatura Ventusky.com

Pogoda na lany poniedziałek

W Poniedziałek Wielkanocny spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, na północy i zachodzie kraju będzie ono okresami duże i tam możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie może zagrzmieć.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 23 st. C w centrum kraju i na Podkarpaciu. Na zachodzie i północy wiatr powieje z północy, poza tym z południa. Będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na Wielkanoc 2025. Prognozowane opady Ventusky.com

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl