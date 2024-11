Zimno coraz bliżej. Miejscami będzie ledwie powyżej zera

Najbliższe dni przyniosą wielu regionom kraju pochmurną aurę i słabe opady deszczu lub mżawki. Taka aura sprzyjać będzie tworzeniu się mgieł i zamgleń. W weekend termometry w dzień pokażą miejscami zaledwie jeden stopień.

- Polska pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanego z wyżami rozciągającymi się nad południową i wschodnią Europą. Ale w ten obszar wyżowy wbił się front chłodny, który przemieszczać się ma nad wschodnimi regionami kraju, by w środę odsunąć się już dalej poza granice. Jednak od zachodu wbije się kolejny front atmosferyczny, zaznaczając się głównie większym zachmurzeniem oraz niewielkimi opadami deszczu w północnej części Polski - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodaje, że z północnego zachodu napłynęło wilgotne i umiarkowanie chłodne powietrze polarne.

Jednak od południowego zachodu napierać będzie nieco cieplejsze powietrze. W czwartek mocniej ono wkroczy nad Polskę za sprawą wiru niżowego Telse wędrującego znad Atlantyku w kierunku naszego kraju. - Niż przyniesie w czwartek opady deszczu oraz silniejszy południowo-zachodni wiatr. Kiedy w piątek wir przemieści się dalej na południowy wschód, w jego tylnej części wleje się chłodniejsze powietrze z północy - tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl. Tym samym w wilgotnej masie powietrza wystąpią opady deszczu ze śniegiem.

W kolejnych dniach w naszym rejonie kontynentu rozwijać się ma wyż, który po opadach sprzyjać będzie tworzeniu się mgieł i niskich, ponurych chmur stratus. Ze wschodu popłynie chłodne powietrze. - Po zamieszaniu na koniec listopada nastanie wraz z początkiem meteorologicznej zimy, czyli 1 grudnia, aura spokojna, lecz mało przyjemna - podkreśla Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na środę

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Miejscami do południa utrzymywać się będą mgły i zamglenia. W północnej części kraju lokalnie popada słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północnym wschodzie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami na południowym zachodzie Polski. Okresami popada deszcz o natężeniu 5-15 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 4-5 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Dolnym Śląsku i Przedgórzu Sudeckim. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-70 kilometrów na godzinę, w górach do 90 km/h.

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami na Pomorzu. Okresami popada deszcz ze śniegiem o sumie 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend. Coraz chłodniej

W sobotę będzie pochmurno i mglisto z większymi przejaśnieniami głównie na północnym zachodzie kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 2-3 st. C na wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Niedziela zapowiada się pochmurnie i mgliście z przejaśnieniami na zachodzie Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2 st. C na wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

