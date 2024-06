Weekend przyniesie wytchnienie od burz, choć w sobotę jeszcze miejscami będzie grzmieć. Nowy tydzień przyniesie pogodną aurę. W środę spodziewane jest nadejście kolejnego burzowego frontu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem układu niżowego Xandria - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że z niżem związany jest deszczowo-burzowy front, który w piątek przetoczy się przez Polskę. Przyniesie ulewy i wiatr rozpędzający się powyżej 100 kilometrów na godzinę. W sobotę front ten przemieści się nad północno-wschodnią i wschodnią część kraju, a jego siła zmaleje, choć na Kaszubach, Warmii i Mazurach oraz w Karpatach możliwe są jeszcze gwałtowne burze.

Od niedzieli stery w pogodzie przejmie wyż przemieszczający się znad Atlantyku w kierunku Europy wschodniej. Pogoda uspokoi się na dłużej. Z północnego zachodu popłyną chłodniejsze masy powietrza polarnego, które jednak od zachodu zaczną być w połowie przyszłego tygodnia ponownie wypierane przez masy powietrza zwrotnikowego. W środę do południowych granic kraju podejdzie kolejny burzowy front.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami postępującymi w głąb kraju. Okresami popada deszcz o sumie 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie i południowym wschodzie Polski pojawią się burze, podczas których spadnie opad rzędu 40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny. W burzach będzie silnie wiać, do 90 km/h.

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy kraju przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 18-20 st. C na północnym wschodzie, przez 23 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, chwilami okaże się dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek dopisze pogodna aura, tylko chwilami pojawi się na niebie więcej chmur kłębiastych. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Podlasiu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na wtorek i środę

Na wtorek prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie, a na Podkarpaciu - duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na wschodzie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Śląsku. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. W środę dopisze na ogół pogodna aura. Na południu kraju spodziewany jest wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego oraz przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw. i burze. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w burzach silny, powieje ze wschodu.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl