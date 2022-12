Wielkie, śnieżne fronty dotrą do Polski. "Do poniedziałku zasypie nas od Bałtyku po Tatry"

Kiedy spadnie śnieg? Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się iście zimowo. W weekend czekają nas ogromne śnieżyce. Pod koniec tygodnia dołączy do nich silny wiatr, który może przynosić nam zawieje śnieżne. Potem, w środę, do Polski dotrze także tęgi mróz. Sprawdź, co szykuje pogoda.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Znad południowej Europy przez cztery doby ku centrum kontynentu będą przemieszczać się centra niżów. Zaciągać mają znad Mórz Śródziemnego i Czarnego bardzo wilgotne masy powietrza, które przy zderzeniu z zimnym arktycznym, płynącym z północy, uformują wielkie fronty ze śnieżycami - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. "Bo jednocześnie wyże znad Oceanu Arktycznego i północnej Skandynawii wpychać będą nad Europę zimne powietrze z dalekiej Północy" - uzupełniła. W strefie ścierania się tych tak różnych mas powietrza znajdzie się Polska. Do soboty padać będzie z przerwami, słabo i umiarkowanie. - Jak zacznie sypać wieczorem w sobotę na południu, to do poniedziałku zasypie nas od Bałtyku po Tatry - dodała synoptyk.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie nam pochmurną aurę, na północy będzie szansa na przejaśnienia. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu spodziewane są słabe opady śniegu do 2 centymetrów. Z kolei na południu i południowym wschodzie kraju opady śniegu sięgną do 1-5 cm, a w Tatrach i Beskidach do 10 cm. Tylko na Podkarpaciu pojawi się śnieg z deszczem rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

W nocy z piątku na sobotę mocniej sypnąć może na południu kraju. Warstwa śniegu w górach może wzrosnąć o 15 cm.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota także będzie pochmurna. Na południu, wschodzie i w centrum kraju okresami wystąpią opady śniegu do 1-3 cm, a w górach do 5 cm. Tylko na Podkarpaciu padać będzie znów śnieg z deszczem, opady wyniosą do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum, do 2 st. C na Podkarpaciu. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Potem, w nocy z soboty na niedzielę, od południa wkroczy do nas szeroka strefa z opadami śniegu, które na południu mogą zwiększyć pokrywę o sumie 5-10 cm.

Niedziela będzie pochmurna. W całym kraju prognozowane są opady śniegu, na ogół do 5-15 cm. W górach ich suma może wynieść nawet około 30 cm. Słabiej może padać jedynie w północno-zachodnich regionach - do 1-2 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum, do 0 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowanie i okresami dość silnie z północnego wschodu. Porywy chwilami mogą rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę, przyczyniając się do powstania zawiei śnieżnych, które mocno ograniczą widzialność.

Kolejna noc przyniesie osłabienie opadów - do 1-10 cm. Strefa będzie przemieszczać się na zachód kraju.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na przyszły tydzień

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie i śnieżnie. Prognozowane są opady śniegu do 1-10 cm, a w górach i na Pomorzu do nawet 15-20 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu. Powieje zachodni i północno-zachodni wiatr, będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach może osiągać do 50-60 km/h. Będzie też powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek możemy spodziewać się na ogół dużego zachmurzenia. Tylko na wschodzie i w centrum spodziewane są przejaśnienia. Na zachodzie pojawią się opady śniegu do 1-5 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany, ale okresami może przybierać na sile.

A co potem? Tęgi mróz

W środę rano głównym zagrożeniem będzie tęgi mróz. Na południu, wschodzie i w centrum kraju temperatura może wynosić od -12 do -15 st. C. Na zachodzie będzie przelotnie padać śnieg do 1-3 cm. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Mroźnie zapowiada się także czwartek rano - na termometrach możemy zobaczyć od -10 do -16 st. C. Na północy spadnie do 1-4 cm śniegu. Powieje północny i zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany.

W kolejnych dniach także widać duży mróz. Nocami temperatura może wynosić od -15 do nawet -18 st. C.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl