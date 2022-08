Czeka nas powrót gwałtownych zjawisk pogodowych

W prognozie pogody na najbliższe dni widać koniec pogodowej sielanki. Z każdym dniem temperatura będzie rosła, a po weekendzie upał ogarnie całą Polskę. Chwile ze słońcem będą przeplatane opadami deszczu i burzami z gradem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek na północy, w centrum i na zachodzie kraju będzie przeważnie słonecznie. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie wzrastać oraz pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań atmosferycznych prognozowane są opady rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Uwaga! Lokalnie temperatura w tej części kraju może być jednak wyższa. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Piątek na północy kraju upłynie przeważnie pod znakiem słonecznej aury. Poza tym czeka nas zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Górnym Śląsku do 29 st. C na Nizinie Szczecińskiej, ale niewykluczone że miejscami wartość ta zostanie przekroczona. Powieje słaby i umiarkowany wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota w północnych regionach również zapowiada się słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 21 st. C na Podkarpaciu do 30 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W niedzielę przebywający na Pomorzu mogą liczyć na pogodną aurę. Poza tym zachmurzenie będzie zmienne, ponadto przelotnie popada i zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Podlasiu do 30 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby, północno-wschodni wiatr.

Upał w poniedziałek w całym kraju

Poniedziałek przyniesie przelotne opady deszczu oraz burze na wschodzie i w centrum kraju. Tak jak w ciągu poprzednich dni, w trakcie wyładowań możliwe będą opady rzędu 10-20 l/mkw. i wiatr osiągający w porywach 60-80 km/h. W pozostałych regionach zrobi się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Vetnusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl