Opady, tylko 2 stopnie w najcieplejszym momencie dnia i porywisty wiatr. Pogoda na 5 dni

Zimowa pogoda zostanie z nami przez kilka kolejnych dni. Pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie - samego śniegu. Nadal będzie chłodno, miejscami termometry wskażą tylko 2 stopnie Celsjusza. Do tego powieje silniejszy wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pochmurnie, ale z przejaśnieniami. W południowo-wschodniej części kraju przybędzie do czterech centymetrów śniegu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny północno-wschodni wiatr.

W niedzielę słonecznie bedzie tylko na północy. W pozostałych regionach spodziewamy się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu spadnie śnieg. Temperatura wyniesie od 2 st. C na Lubelszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na pierwszy dzień nowego tygodnia

Poniedziałek zapowiada się słonecznie na południu. W pozostałych regionach będzie pochmurno, możliwe są opady deszczu i śniegu. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr w porywach osiągnie do 40-70 km/h. Nadciągnie z południowego zachodu.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek przyniesie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach sięgnie 40-60 km/h.

W środę zachmurzenie okaże się przeważnie duże. Prognozowane są opady deszczu, a na Podlasiu także deszczu ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Anna Dec o pogodzie na kolejne dni TVN24

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl