Nadchodzące dni przyniosą więcej chmur i słabe opady deszczu. W weekend pogoda zacznie się poprawiać - powróci słońce. Po nim temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie do 23 stopni Celsjusza, ale za sprawą rozpogodzeń i powietrza z północy wieczorami i o poranku może być rześko.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby pogodę w Polsce kształtowała będzie zatoka niżu znad północnej Skandynawii, która wciśnie się w rozciągnięty nad centralną częścią kontynentu obszar wysokiego ciśnienia - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Wraz z zatoką od północy nad Polskę nasunie się strefa mało aktywnego frontu atmosferycznego. Wzrośnie zachmurzenie, miejscami słabo popada deszcz. W nocy strefa frontu zaznaczy się na Pomorzu, a w ciągu dnia będzie się powoli przemieszczać na południowy wschód. Przejściowo przed frontem napłynie do nas nieco cieplejsze powietrze polarne znad Atlantyku, ale już za frontem ponownie wtłoczy się do nas zimna masa powietrza z północy.

Do soboty front przemieści się nad nasze południowe granice, a od północnego wschodu, wraz z przemieszczeniem się nad Bałtyk układu wysokiego ciśnienia, w chłodnej masie powietrza pojawiać się będą rozpogodzenia, które do niedzieli obejmą już cały kraj.

Wyż znad Bałtyku, który będzie się w kolejnych dniach przemieszczał przez Litwę nad Białoruś i północną Ukrainę, przypilnuje nam pogody co najmniej do wtorku.

- Końcówka weekendu i początek przyszłego tygodnia zapowiadają się pogodnie, ale wieczory i poranki mogą być rześkie - opisuje synoptyk.

Pogoda na piątek

W piątek na północy będzie pochmurno z przejaśnieniami, poza tym zachmurzenie okaże się umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami od Pomorza, przez Kujawy, Warmię oraz Mazury, po Podlasie i Mazowsze wystąpią słabe opady deszczu rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany wiatr, okresowo silniejszy na północnym-wschodzie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę utrzyma się zachmurzenie duże z przejaśnieniami i słabymi przelotnymi opadami deszczu (do 3 l/mkw.) na zachodzie i południu Polski. W drugiej części dnia pojawią się większe rozpogodzenia postępujące od północnego wschodu. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 19 st. C na zachodzie kraju. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Niedziela przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na zimną Zośkę

Poniedziałek zapowiada się z pogodną i słoneczną aurą. Termometry pokażą od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Wtorek zapowiada się pogodnie, jedynie na północnym-wschodzie kraju pojawi się więcej chmur, z których może słabo i przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, na ogół umiarkowany wiatr, na zachodzie będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl